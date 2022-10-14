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Буданов о работе ГУР: Ни одна коварная выходка России не стала неожиданностью

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 16:47
Буданов о работе ГУР: Ни одна коварная выходка России не стала неожиданностью - Фото
Кирилл Буданов (скриншот видео канала ''Рада'')

Россиянам с начала полномасштабного вторжения не удалось предпринять ни одного действия, которое стало бы неожиданностью для Украины как для государства. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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Буданова спросили, насколько он доволен действиями украинской разведки и какие успехи ГУР он считает самыми существенными за время полномасштабной войны.

"Самыми большими успехами я считаю то, что наша информация является упреждающей. Это в принципе легко увидеть, потому что нет неожиданностей, скажем так, от противника. Нет ни одного действия, которое стало для нас в той или иной мере полностью неожиданным. Ко всем их коварным выходкам мы подходим подготовленными", – сказал Буданов.

  • Буданов призвал украинцев не бояться объявленной в РФ мобилизации и считает это "подарком" для Украины.
  • В конце сентября он прогнозировал, что война будет длиться "не так уж долго", и до конца весны 2023-го ВСУ войдут в Крым. 
Оксана Житнюк
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война разведка гур Кирилл Буданов
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