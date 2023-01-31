UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Буданов об агентуре и диверсантах в России: Там есть люди, с которыми очень легко работать

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 12:35
Буданов об агентуре и диверсантах в России: Там есть люди, с которыми очень легко работать - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов не подтвердил, что за ударами по аэродромам в Энгельсе и Рязани в конце 2022 года стоял украинский спецназ, но сказал, что "ожидает большего", и что у разведки есть агенты внутри России. Об этом он сообщил The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам главы военной разведки, инциденты на аэродромах со стратегической авиацией "разрушили иллюзии безопасности" россиян.

"Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, внутри России будут проблемы", – пообещал он.

Читайте также: "ФСБ и ГРУ конкурировали в Украине". Как провал спецслужб стоил России 40 000 жизней

Начальник ГУР предположил, пишет издание, что Кремлю следует опасаться коллаборационистов в своей среде.

"На этой территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей", – сказал он без уточнений.

Читайте также: Буданов раскрыл личность агента, предупредившего о вторжении РФ и ударе по Гостомелю – WSJ

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война разведка гур агентура шпионаж Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 