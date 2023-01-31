Буданов об агентуре и диверсантах в России: Там есть люди, с которыми очень легко работать

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов не подтвердил, что за ударами по аэродромам в Энгельсе и Рязани в конце 2022 года стоял украинский спецназ, но сказал, что "ожидает большего", и что у разведки есть агенты внутри России. Об этом он сообщил The Washington Post.

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По словам главы военной разведки, инциденты на аэродромах со стратегической авиацией "разрушили иллюзии безопасности" россиян.

"Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, внутри России будут проблемы", – пообещал он.

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Начальник ГУР предположил, пишет издание, что Кремлю следует опасаться коллаборационистов в своей среде.

"На этой территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей", – сказал он без уточнений.

В том же интервью Буданов заявил, что ядерного удара России не будет и Крым вернется в Украину.

Крымчан просят помочь изгнать россиян из Крыма: вот список, что требуется разведке Украины.

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Євген Пилипенко

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