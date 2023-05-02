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Буданов обсудил с экс-президентом Хорватии военный опыт: "Буря" и "Молния" Украины впереди

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 17:23
Буданов обсудил с экс-президентом Хорватии военный опыт:
Колинда Грабар-Китарович и Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

Начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов провел встречу с четвертым президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, которая возглавляла страну с 2015 по 2020 годы, а сейчас находится с визитом в Украине. Об этом сообщает ГУР.

Во время встречи Буданов и Грабар-Китарович обсудили опыт войны за независимость Хорватии в 1991-1995 годах.

В частности, речь шла о разминировании и пути привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления против человечности.

"Украинская "Буря" и "Молния" еще впереди", – сказал Буданов.

СПРАВКА. Война Хорватии за независимость и целостность хорватского государства против агрессии объединенных великосербских сил – сербских экстремистов в Хорватии, Югославской Народной Армии, Сербии и Черногории длилась с 1991 по 1995 годы.

Операция "Молния" – короткая наступательная операция, проведенная в начале мая 1995 хорватской армией с целью освобождения от сербских войск части территории самопровозглашенной Республики Сербская Страна (РСК). Наступление рассматривалось как подготовительный этап для операции "Буря".

Операция "Буря" (4 августа – 7 августа 1995 года) – крупномасштабная военная операция, в ходе которой хорватская армия и полиция отвоевали оторванные от центрального правительства сербскими экстремистами хорватские территории, образовавшие РСК. Всего за 84 часа был восстановлен хорватский конституционно-правовой порядок на всех захваченных сербскими сепаратистами территориях, кроме восточной Славонии.

Операции "Молния" и "Буря" стали ключевыми военными акциями, положившими конец войне в Хорватии.

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Наталія Медведєва
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хорватия Кирилл Буданов гур война контрнаступление
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