Буданов: От Черноморского флота РФ осталось одно название, реально – это береговая оборона

Черноморский флот России уже давно превратился в флот береговой обороны. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью LIGA.net.

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"Что осталось от Черноморского флота? Это уже давно стал... Осталось одно название – Черноморский флот. А реально это уже флот береговой обороны. И не более того. Это флотилия суден, которая может решать ограниченные задачи. Не больше", – сказал Буданов.

На уточняющий вопрос – когда это случилось, уже после полномасштабного вторжения – Буданов ответил, что по его мнению, это произошло раньше.

"Я лично думаю, я уверен, что это произошло очень много лет назад. Просто этот миф был разрушен с началом активной фазы боевых действий с 24 февраля", – сказал начальник ГУР.

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Наталія Медведєва

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