UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Буданов: От Черноморского флота РФ осталось одно название, реально – это береговая оборона

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 14:44
Буданов: От Черноморского флота РФ осталось одно название, реально – это береговая оборона - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот видео)

Черноморский флот России уже давно превратился в флот береговой обороны. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Что осталось от Черноморского флота? Это уже давно стал... Осталось одно название – Черноморский флот. А реально это уже флот береговой обороны. И не более того. Это флотилия суден, которая может решать ограниченные задачи. Не больше", – сказал Буданов.

На уточняющий вопрос – когда это случилось, уже после полномасштабного вторжения – Буданов ответил, что по его мнению, это произошло раньше.

"Я лично думаю, я уверен, что это произошло очень много лет назад. Просто этот миф был разрушен с началом активной фазы боевых действий с 24 февраля", – сказал начальник ГУР.

Читайте также: Кирилл Буданов: Наши подразделения зайдут в Крым с оружием в руках

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гур черноморский флот Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 