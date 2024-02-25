Буданова спросили, что делать ВСУ без преимущества в оружии. Ответ: Вопрос не в количестве

Оружие должно быть качественным, а украинские военные должны уметь им пользоваться

Кирилл Буданов (скриншот)

Украинские военные могут добиться успехов на фронте, несмотря на отсутствие преимущества в оружии над россиянами. Об этом на форуме "Украина. Год 2024" заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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У руководителя разведки спросили, что делать, если у Украины нет преимущества у оружия.

"В 21 веке уже пора переходить от количества к качеству. Оружие – это в любом случае только кусок железа, с интеллектуальной составляющей или без нее. Но его используют люди. Поэтому вопрос не в количестве оружия, а в качестве и умении им пользоваться ", – сказал он.

По просьбе назвать три возможных формы влияния на выполнение Россией условий украинской формулы мира, Буданов сказал: "концентрация усилий, оставление единства международной поддержки всех нас, а третий пункт зависит от нас".

В год Украине нужно 3,5-4 млн боеприпасов всех калибров для паритета и в некоторых случаях доминирования над российскими захватчиками, заявил военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии LIGA.net.

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