Буданова запитали, що робити Україні без переваги у зброї. Відповідь: Питання не в кількості

Кирило Буданов (скриншот)

Українські військові можуть досягнути успіхів на фронті, попри відсутність переваги у зброї над росіянами. Про це на форумі "Україна. Рік 2024" заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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У керівника розвідки запитали, що робити, якщо в України немає переваги у зброї.

"У 21 столітті вже час переходити від кількості до якості. Зброя – це в будь-якому разі тільки шмат заліза, з інтелектуальною складовою або без неї. Але її використовують люди. Тому питання не в кількості зброї, а в якості і вмінні нею користуватися", – сказав він.

На прохання назвати три імовірні форми впливу на виконання Росією умов української формули миру, Буданов сказав: "концентрація зусиль, залишення єдності міжнародної підтримки нас усіх, а третій пункт залежить від нас".

На рік Україні потрібно 3,5-4 млн боєприпасів усіх калібрів для паритету та в деяких випадках домінування над російськими загарбниками, заявив військовий оглядач Олександр Коваленко у коментарі LIGA.net.

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