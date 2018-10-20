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20.10.2018, 09:11

Будапешт удвоил помощь венграм Закарпатья

Будапешт удвоил помощь венграм Закарпатья - Фото
Флаг Венгрии

Венгрия продолжает развивать свою национальную общину в Закарпатье

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Венгрия решила удвоить размер помощи на нужды венгров в Закарпатье в тех сферах, которые обеспечивают сохранение и развитие нацменьшины. Об этом заявил в Будапеште представитель венгерского правительства, передает Радио Свобода

В проекте социального пакета помощи украинским венграм на 2019 год заложили вместо запланированных 1,5 млрд форинтов в два раза больше - 3 млрд форинтов или 300 млн гривень. 

По словам чиновника, деньги пойдут 23-24 тысячам людей в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сфере венгерского меньшинства в виде доплат к ежегодному заработку.

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Как заверили в украинском МИД, венгерская сторона в ближайшее время должна изменить название должности "уполномоченного министра по Закарпатью". При этом Будапешт продолжает блокировать проведение заседаний комиссии Украина-НАТО на уровне министров. 

4 октября Венгрия решила выслать из страны украинского консула в ответ на объявление персоной нон-грата венгерского консула в Берегово из-за паспортного скандала в Закарпатье.

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Теги: венгерское меньшинство, выплаты, Венгрия, будапешт, социальный пакет
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