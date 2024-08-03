Будет ремонт на крупнейшем пункте пропуска с Польшей – возможны задержки для грузовиков

Чтобы избежать задержек, ГТС советует перевозчикам по возможности выбирать другие пункты пропуска через украинско-польскую границу

"Ягодин – Дорохуск" (Фото: Мининфраструктуры)

В крупнейшем грузовом пункте пропуска на украинско-польской границе "Дорохуск – Ягодин" на участке въезда в Польшу с 5 августа планируется ремонт. Поэтому возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств на выезд из Украины, сообщила Государственная таможенная служба со ссылкой на польскую сторону.

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Анонсируется, что в пункте пропуска "Дорохуск – Ягодин" на участке въезда в Польшу с 5 августа 10:00 планируют провести ремонт одного весового комплекса и частично заменить дорожное покрытие.

Поэтому может замедлиться пропуск грузовых транспортных средств на выезд из Украины, отмечает ГТС.

Чтобы избежать задержек, ведомство советует перевозчикам по возможности выбирать другие пункты пропуска через украинско-польскую границу.

О сроках окончания ремонта обещают сообщить дополнительно.

В июне Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры сообщило, что Украина построит дополнительный грузовой терминал и пешеходный переход в пункте пропуска "Ягодин –Дорохуск", работы планируют завершить до конца августа 2025 года.

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