Анонсовано ремонт на найбільшому пункті пропуску з Польщею – можливі затримки для вантажівок
У найбільшому вантажному пункті пропуску на україно-польському кордоні "Дорогуськ – Ягодин" на ділянці в'їзду до Польщі з 5 серпня планують проводити ремонт. Через це можливе сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України, повідомила Державна митна служба з посиланням на польську сторону.
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Анонсується, що у пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" на ділянці в'їзду до Польщі з 5 серпня 10:00 планують провести ремонт одного вагового комплексу та частково замінити дорожнє покриття.
Через це може сповільнитися пропуск вантажних транспортних засобів на виїзд з України, зауважує ДМС.
Щоб уникнути затримок, відомство радить перевізникам за можливості обирати інші пункти пропуску через україно-польський кордон.
Щодо термінів закінчення ремонту обіцяють повідомити додатково.
- У червні Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури повідомило, що Україна збудує додатковий вантажний термінал та пішохідний перехід у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", роботи планують завершити до кінця серпня 2025 року.
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