Анонсовано ремонт на найбільшому пункті пропуску з Польщею – можливі затримки для вантажівок

Щоб уникнути затримок, ДМС радить перевізникам за можливості обирати інші пункти пропуску через україно-польський кордон

"Ягодин – Дорогуськ" (Фото: Мінінфраструктури)

У найбільшому вантажному пункті пропуску на україно-польському кордоні "Дорогуськ – Ягодин" на ділянці в'їзду до Польщі з 5 серпня планують проводити ремонт. Через це можливе сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України, повідомила Державна митна служба з посиланням на польську сторону.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Анонсується, що у пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" на ділянці в'їзду до Польщі з 5 серпня 10:00 планують провести ремонт одного вагового комплексу та частково замінити дорожнє покриття.

Через це може сповільнитися пропуск вантажних транспортних засобів на виїзд з України, зауважує ДМС.

Щоб уникнути затримок, відомство радить перевізникам за можливості обирати інші пункти пропуску через україно-польський кордон.

Щодо термінів закінчення ремонту обіцяють повідомити додатково.

У червні Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури повідомило, що Україна збудує додатковий вантажний термінал та пішохідний перехід у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", роботи планують завершити до кінця серпня 2025 року.

Читайте також: З 17 липня чоловіки 18-60 років повинні мати військово-обліковий документ для перетину кордону