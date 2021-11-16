"Будет заложником процесса". "Слуги" не будут голосовать за отставку Ткаченко – Арахамия

Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия заявил, что "слуги" не будут голосовать за отставку министра культуры Александра Ткаченко. Во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Арахамия сказал, что Ткаченко не оповещал фракцию о своем решении, потому сомневается, что "при таком подходе есть шансы быть уволенным".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это неправильно, когда фракция назначает министра, а потом из новостей узнает, что он психанул и что-то там написал (заявление об отставке, – ред.)", – сказал Арахамия.

По его словам, фракция не будет голосовать за отставку главы Минкульта, и Ткаченко "будет заложником этого процесса". Также "слуги" не будут просить министра остаться: "Мы же его нанимали на работу – он и должен попросить нас уволить его".

Арахамия заявил, что на должность министра Ткаченко назначали нардепы от СН, потому при желании уйти с должности он должен был сообщить об этом фракции, а также о своем несогласии с определенными позициями.

"Если он так почему-то не сделал – получит последствия", – сказал глава фракции.

При этом Арахамия уточнил, что этот вопрос на фракции еще не обсуждался, так как никакого документального запроса по отставке еще не поступало, но "у всех коллег более-менее одинаковая реакция".

Арахамия считает, что Ткаченко написал заявление, так как "эмоционально отреагировал" на передачу Госкино Кабмину.

4 июня 2020 года Верховная Рада назначила Александра Ткаченко на должность министра культуры.

В октябре 2021-го после голосования Рады за бюджет на культуру на 2022 год в первом чтении (10 млрд грн) Ткаченко заявил, что цифра должна быть больше на 6,5 млрд грн, и нельзя "выбросить из программы на следующий год половину планируемого".

11 ноября Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке и отправил его спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Среди причин отставки он назвал решение правительства о передаче Госкино Кабмину и сумму бюджета, выделенного на культуру на 2022 год.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.