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"Будет заложником процесса". "Слуги" не будут голосовать за отставку Ткаченко – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 17:09
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия заявил, что "слуги" не будут голосовать за отставку министра культуры Александра Ткаченко. Во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Арахамия сказал, что Ткаченко не оповещал фракцию о своем решении, потому сомневается, что "при таком подходе есть шансы быть уволенным".

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"Это неправильно, когда фракция назначает министра, а потом из новостей узнает, что он психанул и что-то там написал (заявление об отставке, – ред.)", – сказал Арахамия.

По его словам, фракция не будет голосовать за отставку главы Минкульта, и Ткаченко "будет заложником этого процесса". Также "слуги" не будут просить министра остаться: "Мы же его нанимали на работу – он и должен попросить нас уволить его".

Арахамия заявил, что на должность министра Ткаченко назначали нардепы от СН, потому при желании уйти с должности он должен был сообщить об этом фракции, а также о своем несогласии с определенными позициями.

"Если он так почему-то не сделал – получит последствия", – сказал глава фракции.

При этом Арахамия уточнил, что этот вопрос на фракции еще не обсуждался, так как никакого документального запроса по отставке еще не поступало, но "у всех коллег более-менее одинаковая реакция".

Арахамия считает, что Ткаченко написал заявление, так как "эмоционально отреагировал" на передачу Госкино Кабмину. 

  • 4 июня 2020 года Верховная Рада назначила Александра Ткаченко на должность министра культуры.
  • В октябре 2021-го после голосования Рады за бюджет на культуру на 2022 год в первом чтении (10 млрд грн) Ткаченко заявил, что цифра должна быть больше на 6,5 млрд грн, и нельзя "выбросить из программы на следующий год половину планируемого".
  • 11 ноября Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке и отправил его спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Среди причин отставки он назвал решение правительства о передаче Госкино Кабмину и сумму бюджета, выделенного на культуру на 2022 год.
Оксана Житнюк
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Слуга народа отставка александр ткаченко Минкульт Давид Арахамия
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