Будут снимать отпечатки пальцев. Зеленский подписал закон о визах для иностранцев
Для оформления украинской визы иностранцев и лиц без гражданства обяжут сдавать биометрические данные. Об этом говорится в законе, который подписал сегодня, 23 марта, президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.
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Как отмечается, закон призван усовершенствовать визовые процедуры.
В частности, согласно закону, иностранцы и лица без гражданства обязаны представлять в установленном Кабмином порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством.
Непредставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев после вступления в силу.
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