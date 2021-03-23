Будут снимать отпечатки пальцев. Зеленский подписал закон о визах для иностранцев

Для оформления украинской визы иностранцев и лиц без гражданства обяжут сдавать биометрические данные. Об этом говорится в законе, который подписал сегодня, 23 марта, президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

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Как отмечается, закон призван усовершенствовать визовые процедуры.

В частности, согласно закону, иностранцы и лица без гражданства обязаны представлять в установленном Кабмином порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством.

Непредставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев после вступления в силу.

СПРАВКА. По По данным МИД, виза для въезда в Украину необходима для граждан более 90 стран – в основном Африки и Ближнего Востока. Россияне могут посещать Украину без виз (до 90 дней на протяжении 180 дней).

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Наталия Медведева

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