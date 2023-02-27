"Была жажда заработать гонорары". Смирнов объяснил, почему был адвокатом экс-регионалов

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов говорит, что защищал в суде бывших членов Партии регионов не из-за идеологического выбора, а с целью заработка. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

Журналист LIGA.net напомнил ему, что до работы в ОП у Смирнова была юридическая фирма Smirnov Law Firm, а среди его клиентов были: Елена Лукаш, постоянно дискредитировавшая героев Небесной сотни; Александр Ефремов – одно из главных лиц съезда сепаратистов в Северодонецке в 2004 году; Михаил Охендовский – фигурант амбарной книги ПР; и Игорь Гужва – руководитель рупора российской пропаганды "Страна".

"Для меня не было никакой идеологии в моей профессиональной деятельности. Была просто жажда заработать гонорары", – признался Смирнов.

По его словам, до 2019 года он "крепко стоял" на позиции, что отождествлять адвоката с клиентом – это плохая практика.

"Но сейчас, имея немалый опыт работы в ОП, когда ты своими глазами видишь эту трагедию, я бы очень осторожно подходил к выбору клиента", – объясняет заместитель Ермака.

Ему нужно было "лично пережить это, чтобы понять, что выбор клиентов – это не только вопрос заработка. Это вопрос, который может восприниматься обществом как разделение адвокатом позиции клиента".

Он заверил, что ни за что бы не взял под защиту российского диктатора Владимира Путина в Гааге.

"А вы обратитесь к профессиональному адвокату и спросите, защищал бы он Путина в 2018 году за миллиард долларов. Вы услышите ответ и будете удивлены", – убежден Смирнов.

В августе 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против Анатолия Шария, Игоря Гужвы и их медиаресурсов. В СНБО считают, что они ведут "системную антиукраинскую пропаганду".

В феврале 2022 года Зеленский расширил санкции против Шария и "Страны".

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Юрій Смірнов

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