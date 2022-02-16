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"Были угрозы и пытки". Украинскому журналисту оккупанты в Крыму дали шесть лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 17:10
Владислав Есипенко (фото - Facebook омбудсмена)

В оккупированном Россией Крыму подконтрольный власти суд "после угроз и пыток" незаконно приговорил к шести годам тюрьмы и штрафу украинского журналиста Владислава Есипенко. Об этом написала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

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"Украинский гражданин Владислав Есипенко незаконно осужден на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 110 000 российских рублей", – сказано в сообщении.

По словам Денисовой, Есипенко обвинен в якобы "незаконном хранении и перевозке взрывных устройств". Она добавила, что обвинения в адрес журналиста "надуманы и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело сфабриковано".

Денисова подчеркнула, что приговор Есипенко – пример "запугивания независимых журналистов, подавление свободы мнения" в Крыму. Она призвала международное сообщество обратить внимание на нарушение прав украинцев страной-агрессором.

Как сообщает ресурс Крым.Реалии, с которым сотрудничал Есипенко, журналист был задержан в марте 2021 года в Крыму, оккупанты требовали для него 11 лет тюрьмы. На заседании суда мужчина заявил – за его признанием стоят пытки, в том числе электричеством. В последнем слове накануне приговора он сказал, что "угрозы и пытки в XXI веке неприемлемы".

Скриншот Facebook
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Яна Катасонова
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