Бюджет, "антиахметовский закон" и отставка министра: что сегодня в повестке Рады

Сегодня Верховная Рада продолжит рассматривать бюджет на 2022 год, рассмотрит законопроект №5600 об изменениях в налоговом кодексе и ряд других законопроектов, примет решение об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также проведет внеочередное заседание по евроинтеграционным законам. Повестка заседаний опубликована на официальном сайте парламента.

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Заседание Рады откроется продолжением рассмотрения бюджета на 2022 год в первом чтении, которое не успели завершить вчера.

Затем парламент планирует перейти к принятию законопроекта №5600, который предусматривает повышение ренты, в том числе, на добычу железной руды. Из-за этого его называют "антиахметовским", поскольку около 50% добывающих руду предприятий принадлежат Ринату Ахметову. Закон будут принимать по спецпроцедуре из-за большого количества поданных к нему поправок.

Следующим вопросом в повестке стоит принятие отставки Абрамовского.

Если на это хватит времени, во втором чтении Рада планирует сегодня рассмотреть законопроекты:

– №2234, о ценообразовании в дорожном строительстве;

– №5230, об использовании имущества ликвидированных образовательных учреждений в сельской местности;

– №4258, о мультимодальных перевозках, и другие.

В первом чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– №5719, о зачислении акцизного налога на розничную торговлю табачными изделиями;

– №6121, о госрегистрации лекарств для экстренного использования;

– №5864, о праздничном дне – Дне украинской государственности;

– №5630, об упрощенной процедуре получения гражданства теми, кто защищал Украину, и другие.

На внеочередном заседании парламента, которое начнется после пленарного заседания, Рада рассмотрит 14 законопроектов, связанных с евроинтеграцией, в том числе ратификацию различных соглашений с другими странами.

19 октября 2021 года Рада изменила закон о НАБУ, чтобы он соответствовал Конституции, и приняла три законопроекта под требования МВФ об усилении независимости НБУ.

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Денис Юдин

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