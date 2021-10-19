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По требованию Зеленского. Рада соберется на внеочередное заседание: что в повестке

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 17:57
По требованию Зеленского. Рада соберется на внеочередное заседание: что в повестке - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания украинского парламента 21 октября. Документ опубликовала пресс-служба Верховной Рады.

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В распоряжении сказано, что в связи с требованием президента Владимира Зеленского Рада соберется на внеочередное заседание в четверг, 21 октября, сразу после пленарного заседания.

Нардепы рассмотрят 14 законопроектов, в том числе о ратификации различных соглашений с другими странами:

- о внесении изменений в законы об охране прав на сорта растений, о семенах и посадочном материале;
- об энергетической эффективности;
- о внесении изменений в закон о комбинированном производстве тепло- и электроэнергии и использовании сбросного энергопотенциала;
– о внесении изменений в закон об альтернативных видах топлива (касательно развития производства биометана);
– о Нацкомиссии по регулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставлении услуг почтовой связи;
- о внесении изменений в законодательные акты о детском питании (касательно приведения украинского законодательства в соответствие к требованиям законодательства Евросоюза);
- о ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом по поводу конфиденциальности и обеспечения хранения информации;
- о ратификации соглашения между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом;
- о присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса;
- о ратификации соглашения между Кабмином и правительством Эстонии о техническом и финансовой сотрудничестве;
- о ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Кабмином и правительством Дании об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников диппредставительств;
- о ратификации письма о внесении изменений в финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком;
- о ратификации соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития по поводу участия Украины в фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности;
- о ратификации гарантийного соглашения "Проект развития АО "Укрпочта": Логистическая сеть и Сельское отделение" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития.

  • Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о приведении закона о Национальном антикоррупционном бюро в соответствие с Конституцией. 
  • Также на сегодняшнем заседании Рада провалила голосования за постановления об отмене принятия закона об олигархах во втором чтении. Ни одно из 12 постановлений не получило необходимых 226 голосов.

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Оксана Житнюк
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верховная рада Руслан Стефанчук внеочередное заседание
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