По требованию Зеленского. Рада соберется на внеочередное заседание: что в повестке

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания украинского парламента 21 октября. Документ опубликовала пресс-служба Верховной Рады.

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В распоряжении сказано, что в связи с требованием президента Владимира Зеленского Рада соберется на внеочередное заседание в четверг, 21 октября, сразу после пленарного заседания.

Нардепы рассмотрят 14 законопроектов, в том числе о ратификации различных соглашений с другими странами:



- о внесении изменений в законы об охране прав на сорта растений, о семенах и посадочном материале;

- об энергетической эффективности;

- о внесении изменений в закон о комбинированном производстве тепло- и электроэнергии и использовании сбросного энергопотенциала;

– о внесении изменений в закон об альтернативных видах топлива (касательно развития производства биометана);

– о Нацкомиссии по регулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставлении услуг почтовой связи;

- о внесении изменений в законодательные акты о детском питании (касательно приведения украинского законодательства в соответствие к требованиям законодательства Евросоюза);

- о ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом по поводу конфиденциальности и обеспечения хранения информации;

- о ратификации соглашения между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом;

- о присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса;

- о ратификации соглашения между Кабмином и правительством Эстонии о техническом и финансовой сотрудничестве;

- о ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Кабмином и правительством Дании об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников диппредставительств;

- о ратификации письма о внесении изменений в финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

- о ратификации соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития по поводу участия Украины в фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности;

- о ратификации гарантийного соглашения "Проект развития АО "Укрпочта": Логистическая сеть и Сельское отделение" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития.

Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о приведении закона о Национальном антикоррупционном бюро в соответствие с Конституцией.

Также на сегодняшнем заседании Рада провалила голосования за постановления об отмене принятия закона об олигархах во втором чтении. Ни одно из 12 постановлений не получило необходимых 226 голосов.

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Оксана Житнюк

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