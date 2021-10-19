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Рада отклонила 12 постановлений от Евросолидарности и ОПЗЖ об отмене закона об олигархах

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19.10.2021, 13:33
Рада отклонила 12 постановлений от Евросолидарности и ОПЗЖ об отмене закона об олигархах - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада разблокировала подписание закона №5599 об олигархах. В парламент было подано 12 постановлений об отмене его принятия.

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Верховная Рада провалила голосования за постановления об отмене принятия закона об олигархах во втором чтении. Ни одно из 12 постановлений не получило необходимых 226 голосов.

11 постановлений были поданы нардепами из Евросолидарности Ириной Геращенко, Алексеем Гончаренко, Иванной Климпуш-Цинцадзе, Николаем Княжицким, Михаилом Бондарем, Олегом Синюткой, Владимиром Вятровичем, Ириной Фриз, Ростиславом Павленко, Викторией Сюмар и Марией Ионовой.

Одно постановление подал нардеп из ОПЗЖ Василий Нимченко.

Нардепы от оппозиции настаивали, что принятие закона должно быть отменено, поскольку он был принят, по их мнению, с нарушениями регламента, а сам документ только имитирует борьбу с олигархами и наделяет СНБО неконституционными полномочиями по формированию реестра олигархов.

В Слуге народа назвали эти постановления попыткой затянуть принятие закона.

Теперь законопроект может быть подписан спикером Рады. Дмитрий Разумков настаивает, что подписывать документ может только он, поскольку был спикером на момент его принятия. Глава парламента Руслан Стефанчук уверен, что подписывать законопроект должен действующий спикер.

На брифинге в Раде избранный сегодня первым вице-спикером Александр Корниенко отметил, что по закону об олигархах в случае необходимости может пройти переголосование из-за правовой коллизии, возникшей при его принятии.

  • 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект №5599 во втором чтении и в целом. За такое решение проголосовали 279 народных депутатов.
  • 30 сентября Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за разногласий с комитетом о его окончательной редакции.

Читайте также: "Мы устали, что нас шантажируют". Как Рада приняла закон Зеленского об олигархах. Репортаж

Денис Юдин
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верховная рада европейская солидарность ОПЗЖ закон об олигархах
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