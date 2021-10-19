Первым вице-спикером Рады избран Александр Корниенко
19.10.2021, 11:50
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Верховная Рада избрала главу партии Слуга народа Александра Корниенко первым вице-спикером. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"За" проголосовали 256 нардепов, "против" – 4, "воздержались" – 80.
Голосование по фракциям:
Рассмотрение назначения первого вице-спикера началось 8 октября. Корниенко опередил в рейтинговом голосовании кандидатку от Евросолидарности Софию Федину, и его кандидатура была предложена на утверждение Раде.
Корниенко сменил на должности первого вице-спикера Руслана Стефанчука, избранного спикером Рады.
- Конфликт между руководством фракции СН и бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
- 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.
- 7 октября Рада проголосовала за отставку Разумкова.
- 8 октября спикером Рады был избран Руслан Стефанчук.
Читайте также: Война с Разумковым выходит на пик. Как Слуга народа собирает голоса за отставку спикера
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии