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Первым вице-спикером Рады избран Александр Корниенко

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 11:50
Первым вице-спикером Рады избран Александр Корниенко - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Верховная Рада избрала главу партии Слуга народа Александра Корниенко первым вице-спикером. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.

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"За" проголосовали 256 нардепов, "против" – 4, "воздержались" – 80.

Голосование по фракциям:

Первым вице-спикером Рады избран Александр Корниенко

Рассмотрение назначения первого вице-спикера началось 8 октября. Корниенко опередил в рейтинговом голосовании кандидатку от Евросолидарности Софию Федину, и его кандидатура была предложена на утверждение Раде.

Корниенко сменил на должности первого вице-спикера Руслана Стефанчука, избранного спикером Рады.

Читайте также: Война с Разумковым выходит на пик. Как Слуга народа собирает голоса за отставку спикера

Денис Юдин
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верховная рада Слуга народа Александр Корниенко первый вице-спикер София Федина
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