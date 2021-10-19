Первым вице-спикером Рады избран Александр Корниенко

Верховная Рада избрала главу партии Слуга народа Александра Корниенко первым вице-спикером. Трансляцию заседания вел телеканал Рада.

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"За" проголосовали 256 нардепов, "против" – 4, "воздержались" – 80.

Голосование по фракциям:

Рассмотрение назначения первого вице-спикера началось 8 октября. Корниенко опередил в рейтинговом голосовании кандидатку от Евросолидарности Софию Федину, и его кандидатура была предложена на утверждение Раде.

Корниенко сменил на должности первого вице-спикера Руслана Стефанчука, избранного спикером Рады.

Конфликт между руководством фракции СН и бывшим спикером парламента Дмитрием Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.

7 октября Рада проголосовала за отставку Разумкова.

8 октября спикером Рады был избран Руслан Стефанчук.

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Денис Юдин

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