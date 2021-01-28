Бюро экономической безопасности, реформа СБУ, регистрация вакцин: повестка Рады на сегодня

Сегодня, 28 января, Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты о регистрации вакцин, реформе СБУ, создании Бюро экономической безопасности и другие. Повестка парламента опубликована на официальном сайте Рады.

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Среди законопроектов, которые сегодня может рассмотреть парламент:

– изменение закона о лекарственных средствах, чтобы создать правовые основания для госрегистрации вакцин от COVID-19 (законопроект №4613);

– №4650, постановление о мерах для социальной защиты из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

– №4533 о конституционной процедуре, законопроект должен урегулировать процедуры работы Конституционного суда;

– №3087-д о создании Бюро экономической безопасности;

– №3169-д о реформе СБУ.

Денис Юдин

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