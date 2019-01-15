УПЦ МП: Мы не собираемся покидать Киево-Печерскую лавру

Архимандрит Поликарп (скриншот с видео)

Украинская православная церковь Московского патриархата не намерена покидать Киево-Печерскую лавру, а также вывозить церковные ценности в Россию. Об этом сегодня на брифинге заявил архимандрит УПЦ МП Поликарп.

"Никуда мы не собираемся уезжать из нашей святыни - ни в Россию, никуд. Потому что мы украинцы, мы живем на своей земле, молимся за свой народ и молимся за свою страну, чтобы Господь ее благословлял", - сказал он.

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Также архимандрит заверил, что вывозить ценности из лавры УПЦ МП не будет. "И вывозить святыни, и лаврскую большую колокольню тащить через Днепр не собираемся", - сказал Поликарп.

14 января 2019 года в Киеве, на территории Киево-Печерской лавры горело здание, которое принадлежит к монастырскому комплексу лавры.

Ранее министр культуры Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре обнаружили пропажу нескольких икон.