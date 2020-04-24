Бывшая замглавы ОП стала заместителем министра развития общин и территорий

Анна Коваленко (фото - facebook.com/anna.kovalenko.399)

Кабмин назначил бывшую замглавы Офиса президента Анну Коваленко заместителем министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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22 апреля президент Владимир Зеленский уволил Коваленко с должности замглавы ОП и назначил на ее место ветерана военной разведки Романа Машовца.

Ранее Коваленко была советником трех министров обороны и министра информационной политики. С 2015 года была координатором общественного объединения Антикоррупционное движение Украины. В 2008-2013 годах Коваленко – журналист ТРК Радио Эра и телеканала СТБ. В 2014 году баллотировалась в парламент по округу №206 (Чернигов), однако заняла второе место. Приказом министра внутренних дел Арсена Авакова награждена пистолетом Форт-17.

22 апреля президент Владимир Зеленский уволил Коваленко с должности замглавы ОП и назначил на ее место ветерана военной разведки Романа Машовца.

Зеленский назначил Коваленко на должность замглавы ОП в сентябре 2019 года, когда офисом еще руководил Андрей Богдан.