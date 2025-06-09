Бывшего чиновника ВСУ подозревают в незаконном обогащении на 12 миллионов

За год подозреваемый приобрел более 10 земельных участков в Киевской области и три автомобиля

Подозреваемый экс-чиновник ВСУ (Фото: Офис генерального прокурора)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику одного из управлений Командования сил логистики Вооруженных Сил Украины. Ему инкриминируют незаконное обогащение более чем на 12 млн грн, а также незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщают ГБР, Национальное агентство по предотвращению коррупции и Офис генерального прокурора.

По результатам проведенного мониторинга образа жизни чиновника НАПК обнаружило, что в 2023-2024 годах он приобрел 14 земельных участков в Киевской области, квартиру, автомобили Toyota Tundra, Škoda Octavia, Hyundai Tucson и облигации внутреннего госзайма, эмитированные Министерством финансов.

Стоимость активов составляла более 12,4 млн грн. Они регистрировались как на фигуранта дела, так и на его родственников.

НАПК проанализировало доходы и расходы экс-военного и его родственников и установило, что законных источников для таких приобретений у подозреваемого и его семьи не было.

Кроме того, во время обыска по месту жительства мужчины сотрудники ГБР обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, которые он хранил без соответствующего разрешения.

Бывшему чиновнику сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины) и незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По данным собеседников LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о бывшем начальнике Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Командования сил логистики Вооруженных Сил Украины Александре Заярном.