Колишнього посадовця ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні на 12 мільйонів

За рік підозрюваний придбав понад 10 земельних ділянок на Київщині та три автомобілі

Підозрюваний експосадовець ЗСУ (Фото: Офіс генерального прокурора)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику одного з управлінь Командування сил логістики Збройних Сил України. Йому інкримінують незаконне збагачення на понад 12 млн грн, а також незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Про це повідомляють ДБР, Національне агентство з питань запобігання корупції та Офіс генерального прокурора.

За результатами проведеного моніторингу способу життя посадовця НАЗК виявило, що у 2023-2024 роках він придбав 14 земельних ділянок у Київській області, квартиру, автомобілі Toyota Tundra, Škoda Octavia, Hyundai Tucson та облігації внутрішньої держпозики, емітовані Міністерством фінансів України.

Вартість активів становила понад 12,4 млн грн. Вони реєструвалися як на фігуранта справи, так і на його родичів.

НАЗК проаналізувало доходи й видатки ексвійськового та його родичів і встановило, що законних джерел для таких придбань у підозрюваного та його сім’ї не було.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання чоловіка співробітники ДБР виявили вогнепальну зброю та боєприпаси, які він зберігав без відповідного дозволу.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України) та незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За даними співрозмовників LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про колишнього начальника Центрального управління забезпечення паливно-мастильними матеріалами Командування сил логістики Збройних Сил України Олександра Заярного.