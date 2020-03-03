Бывшего депутата Мельничука отпустили из-под стражи в Греции: видео

Народного депутата восьмого созыва, бывшего командира батальона Айдар Сергея Мельничука освободили из-под стражи в Греции. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
"Час назад, по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского Союза", - написал он.
По словам Геращенко, вчера глава МВД Арсен Аваков обращался к греческому министру защиты граждан с просьбой не реагировать на российскую провокацию против Мельничука.
Сам Мельничук в видеокомментарии сказал, что не понимает, в каком именно убийстве обвиняют его российские спецслужбы.