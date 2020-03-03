Бывшего депутата Мельничука отпустили из-под стражи в Греции: видео

Сергей Мельничук (Фото: facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar)

Народного депутата восьмого созыва, бывшего командира батальона Айдар Сергея Мельничука освободили из-под стражи в Греции. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Час назад, по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского Союза", - написал он.

По словам Геращенко, вчера глава МВД Арсен Аваков обращался к греческому министру защиты граждан с просьбой не реагировать на российскую провокацию против Мельничука.

Сам Мельничук в видеокомментарии сказал, что не понимает, в каком именно убийстве обвиняют его российские спецслужбы.

1 марта Мельничук сообщил, что его задержали на болгарско-греческой границе. По его словам, "карточку Интерпола выставила Россия". Вместе с ним находились жена на седьмом месяце беременности и 9-месячный сын.

После обращения украинского бюро Генеральный секретариат Интерпола принял решение пересмотреть запрос России по Мельничуку. В этом запросе РФ указала, что украинец обвиняется в убийстве на территории Ростовской области, РФ.