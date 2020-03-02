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Интерпол принял решение пересмотреть запрос РФ по Мельничуку - МВД

Интерпол принял решение пересмотреть запрос РФ по Мельничуку - МВД - Фото
Сергей Мельничук (Фото: facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar)
02.03.2020, 16:19

После обращения украинского бюро Генеральный секретариат Интерпола принял решение пересмотреть запрос России по экс-комбату Айдара Сергею Мельничуку

В Генеральном секретариате Интерпола приняли решение пересмотреть запрос России по розыску и задержанию бывшего народного депутата Украины, экс-командира добровольческого батальона Айдар Сергея Мельничука. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Там отметили, что Генеральный секретариат Интерпола принял такое решение после обращения национального бюро Интерпола в Украине. Сейчас идет работа по дипломатическим каналам, чтобы Мельничук смог вернуться домой, сообщили в МВД.

Министерство заявило, что РФ постоянно злоупотребляет инструментами Интерпола для незаконного преследования украинцев, которые противодействовали агрессии России в Крыму или на Донбассе.

Задержание Мельничука - очередная такая ​​провокация. В МВД сообщили, что его задержали по сфабрикованному обвинению якобы в причастности к убийству в апреле 2014 года в Ростовской области РФ.

«МВД Украины и Национальное центральное бюро Интерпола Национальной полиции Украины заявляют о недопустимости злоупотребления инструментами МОУП Интерпол согласно ст. 3 Устава этой организации, запрещающей политически мотивированное преследование лиц», - говорится в сообщении.

  • Вчера вечером Мельничук сообщил, что его задержали на болгарско-греческой границе. По его словам, "карточку Интерпола выставила Россия". Вместе с ним находились жена на седьмом месяце беременности и 9-месячный сын.
  • Сейчас бывший депутат находится в полицейском отделении в Греции.

Ребрина Вадим
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