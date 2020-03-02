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Консул рассказал о положении задержанного по запросу России экс-комбата Айдара

Консул рассказал о положении задержанного по запросу России экс-комбата Айдара - Фото
Сергей Мельничук (Фото: facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar)
02.03.2020, 09:45

Задержанный в Греции Сергей Мельничук имеет доступ к русскоязычному адвокату и телефону, общается с консулом

Задержанный в Греции экс-командир добровольческого батальона Айдар и бывший нардеп Сергей Мельничук имеет доступ к русскоязычному адвокату и право пользоваться телефоном. С ним также общается украинский консул в Салониках. Об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"С полицией Греции консулом договорено о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и еда)", -  добавил дипломат.

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Жена и ребенок Мельничука размещены в гостинице, которая находится неподалеку от места временного удержания экс-комбата.

Сегодня утром в отделение полиции должен прибыть прокурор из города Салоники.

  • Вчера вечером Мельничук сообщил, что его задержали на болгарско-греческой границе. По его словам, "карточку Интерпола выставила Россия". Вместе с ним находились жена на седьмом месяце беременности и 9-месячный сын.

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Марк Сировой
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