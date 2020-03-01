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Экс-комбат Айдара заявил о задержании на границе с Грецией по запросу РФ: видео

Экс-комбат Айдара заявил о задержании на границе с Грецией по запросу РФ: видео - Фото
Сергей Мельничук (Фото: facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar)
01.03.2020, 23:05

Бывшего командира батальона Айдар и экс-нардепа Сергея Мельничука задержали на греческой границе по запросу России

На границе с Грецией задержали народного депутата VIII созыва, основателя и первого командира батальона Айдар Сергея Мельничука. Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook.

"Меня задержали на болгарско-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия. Сейчас будет Интерпол задерживать", – сказал Мельничук.

Он сообщил, что вместе с ним задержаны жена, находящаяся на седьмом месяце беременности, и 9-месячный сын.

Мельничук заявил, что украинские власти пока не отреагировали на инцидент и у него сейчас нет адвоката.

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Медведева Наталия
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