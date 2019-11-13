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МВД: Ветеран АТО Мазур вернулся в Украину

МВД: Ветеран АТО Мазур вернулся в Украину - Фото
Игорь Мазур (Фото - Людмила Денісова - Facebook)
13.11.2019, 23:02

Геращенко назвал это "небольшой победой" в гибридной войне против РФ

Сотрудник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ветеран АТО Игорь Мазур вернулся в Украину. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Геращенко заявил, что это произошло благодаря эффективной работе украинской власти и силовиков. Украинское бюро Интерпола, по его словам, ранее направило в эту организацию документы о злоупотреблениях со стороны России.

"Это небольшая, но победа в гибридной войне, которую ведет против нас Российская Федерация", - написал Геращенко.

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