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МИД: Украина ожидает исключения Мазура из розыска Интерпола

МИД: Украина ожидает исключения Мазура из розыска Интерпола - Фото
Елена Зеркаль (скриншот из видеозаписи Радио Свобода)
12.11.2019, 15:57

По словам Елены Зеркаль, сотрудничество с Интерполом ведет Министерство внутренних дел по делу ветерана АТО

Украина ожидает исключения сотрудника Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ветерана АТО Игоря Мазура из розыска Интерпола после соответствующего обращения МВД. Об этом заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила сегодня на брифинге.

По ее словам, сотрудничество с Интерполом ведет Министерство внутренних дел, и именно оно держит дело Мазура на контроле.

"У меня только что был контакт с господином Геращенко (замглавы МВД, - ред.), и он сказал, что Мазур должен быть в ближайшее время снят с этого перечня. Еще в субботу они подали представление в связи с этим, и ожидают в ближайшее время, что генеральный секретарь Интерпола примет соответствующее решение", - сказала она.

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антон геращенко елена зеркаль
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