Бывший вице-президент США Гор сравнил администрацию Трампа с партией Гитлера
Бывший вице-президент США Эл Гор, занимавший должность при 42-м президенте США Билле Клинтоне, раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа и сравнил ее действия с действиями руководства нацистской Германии. Об этом сообщает Politico.
Во время выступления на мероприятии Недели климата в Сан-Франциско Гор заявил, что администрация Трампа "старается создать собственную желаемую версию реальности", чтобы достичь своих масштабных целей, подобных нацистской партии Адольфа Гитлера в 1930-х и 40-х годах.
"Я очень хорошо понимаю, почему неправильно сравнивать Третий рейх Адольфа Гитлера с любым другим движением. Это было уникальное зло, точка. Я понимаю. Но есть важные уроки по истории появления этого зла", – сказал он.
Гор выразил надежду, что конституция США оградит государство от любого произвола.
"Наша конституция, написанная нашими учредителями, призвана оградить нас от угрозы, идентичной Дональду Трампу", – заявил он.
Как отмечает издание, Гор продолжил серию критических высказываний в адрес Доналда Трампа, которые недавно озвучили бывшие американские чиновники.
Так, 44-й президент США Барак Обама заявил, что ценности США во время Трампа "подорвались". Он также сказал, что "глубоко обеспокоен федеральным правительством, которое угрожает университетам".
Бывший вице-президент Камала Харрис, занимавшая должность при 46-м президенте США Джо Байдене, обвинила администрацию Трампа в неконституционных действиях и заявила, что они способствуют "чувству страха".
А бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, занимавшая должность при Бараке Обаме, заявила, что Трамп "растрачивает силу Америки и угрожает нашей национальной безопасности".
- 16 апреля Байден впервые после ухода из Белого дома имел публичное выступление и раскритиковал политику своего преемника Трампа. На Конференции защитников, советников и представителей инвалидов Байден заявил о том, сколько "вреда" уже успела нанести новая администрация.