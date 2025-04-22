Бывший вице-президент США Гор сравнил администрацию Трампа с партией Гитлера

Эл Гор (Фото: IGOR KOVALENKO/EPA)

Бывший вице-президент США Эл Гор, занимавший должность при 42-м президенте США Билле Клинтоне, раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа и сравнил ее действия с действиями руководства нацистской Германии. Об этом сообщает Politico.

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Во время выступления на мероприятии Недели климата в Сан-Франциско Гор заявил, что администрация Трампа "старается создать собственную желаемую версию реальности", чтобы достичь своих масштабных целей, подобных нацистской партии Адольфа Гитлера в 1930-х и 40-х годах.

"Я очень хорошо понимаю, почему неправильно сравнивать Третий рейх Адольфа Гитлера с любым другим движением. Это было уникальное зло, точка. Я понимаю. Но есть важные уроки по истории появления этого зла", – сказал он.

Гор выразил надежду, что конституция США оградит государство от любого произвола.

"Наша конституция, написанная нашими учредителями, призвана оградить нас от угрозы, идентичной Дональду Трампу", – заявил он.

Как отмечает издание, Гор продолжил серию критических высказываний в адрес Доналда Трампа, которые недавно озвучили бывшие американские чиновники.

Так, 44-й президент США Барак Обама заявил, что ценности США во время Трампа "подорвались". Он также сказал, что "глубоко обеспокоен федеральным правительством, которое угрожает университетам".

Бывший вице-президент Камала Харрис, занимавшая должность при 46-м президенте США Джо Байдене, обвинила администрацию Трампа в неконституционных действиях и заявила, что они способствуют "чувству страха".

А бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, занимавшая должность при Бараке Обаме, заявила, что Трамп "растрачивает силу Америки и угрожает нашей национальной безопасности".