Байден впервые после ухода с должности публично раскритиковал Трампа. Но не из-за Украины

Байден говорит, что "дух захватывает" от того, сколько ущерба и разрушений уже нанесла администрация Трампа

Джо Байден (Фото: EPA)

46-й президент США Джо Байден впервые после ухода из Белого дома выступил публично и раскритиковал политику своего преемника Дональда Трампа. На Конференции защитников, советников и представителей инвалидов (ACRD) Байден заявил о том, сколько "вреда" уже успела нанести новая администрация, передает CNN.

"Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений. От этого захватывает дух", – сказал он.

Байден акцентировал внимание на сокращении численности федеральных работников, называя это причиной того, что сайт Управления социального обеспечения дает сбой и люди не могут войти в свои учетные записи.

Он отметил важность защиты программы соцобеспечения, в то время как многие демократы проводят общенациональную акцию протеста против предполагаемых сокращений программы.

В то же время Управление соцобеспечения заявило, что Байден "лжет" американцам.

"Вот факты: президент Трамп неоднократно обещал защитить социальное обеспечение и обеспечить более высокую оплату труда для пожилых людей путем отмены налогообложения выплат социального обеспечения", – говорится в сообщении.

Утверждается, что ни одно из отделений службы соцобеспечения не было закрыто навсегда и половину технического отдела не увольняли.

В SSA заявили, что принимают "разумные" меры, чтобы изменить способ обслуживания населения, и раскритиковали администрацию Байдена за "ненадлежащие платежи" и соцстрахование для более 2 млн нелегалов.

О российско-украинской войне Байден в речи не упомянул, хотя Трамп регулярно обвиняет его и в этом, утверждая, что при его президентстве полномасштабного вторжения якобы бы не произошло бы.