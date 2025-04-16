Байден впервые после ухода с должности публично раскритиковал Трампа. Но не из-за Украины
46-й президент США Джо Байден впервые после ухода из Белого дома выступил публично и раскритиковал политику своего преемника Дональда Трампа. На Конференции защитников, советников и представителей инвалидов (ACRD) Байден заявил о том, сколько "вреда" уже успела нанести новая администрация, передает CNN.
"Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений. От этого захватывает дух", – сказал он.
Байден акцентировал внимание на сокращении численности федеральных работников, называя это причиной того, что сайт Управления социального обеспечения дает сбой и люди не могут войти в свои учетные записи.
Он отметил важность защиты программы соцобеспечения, в то время как многие демократы проводят общенациональную акцию протеста против предполагаемых сокращений программы.
В то же время Управление соцобеспечения заявило, что Байден "лжет" американцам.
"Вот факты: президент Трамп неоднократно обещал защитить социальное обеспечение и обеспечить более высокую оплату труда для пожилых людей путем отмены налогообложения выплат социального обеспечения", – говорится в сообщении.
Утверждается, что ни одно из отделений службы соцобеспечения не было закрыто навсегда и половину технического отдела не увольняли.
В SSA заявили, что принимают "разумные" меры, чтобы изменить способ обслуживания населения, и раскритиковали администрацию Байдена за "ненадлежащие платежи" и соцстрахование для более 2 млн нелегалов.
О российско-украинской войне Байден в речи не упомянул, хотя Трамп регулярно обвиняет его и в этом, утверждая, что при его президентстве полномасштабного вторжения якобы бы не произошло бы.
- 14 апреля Трамп заявил, что война между Россией и Украиной – "это война Байдена", а не его. Он сказал, что "президент Зеленский и подлец Джо Байден проделали совершенно ужасную работу, позволив этому фарсу начаться".
- Комментируя российский двойной удар по Сумам, приведший к десяткам жертв и пострадавших, Трамп говорил, что "они допустили ошибку". Это заявление возмутило ряд европейских политиков.
- Впоследствии Трамп объяснил, что имел в виду. "Ошибкой", по его мнению, было разрешить начаться полномасштабной войне – он снова обвинил во всем Байдена и Зеленского.