Байден уперше після залишення посади публічно розкритикував Трампа. Але не через Україну

Байден каже, що "дух захоплює" від того, скільки шкоди й руйнувань уже завдано адміністрацією Трампа

Джо Байден (Фото: EPA)

46-й президент США Джо Байден уперше після залишення Білого дому мав публічний виступ і розкритикував політику свого наступника Дональда Трампа. На Конференції захисників, радників і представників інвалідів (ACRD) Байден заявив про те, скільки "шкоди" вже встигла завдати нова адміністрація, передає CNN.

"Менш ніж за 100 днів ця нова адміністрація завдала стільки шкоди і стільки руйнувань. Від цього захоплює дух", – сказав він.

Байден акцентував на скороченні чисельності федеральних працівників, називаючи це причиною того, що сайт Управління соціального забезпечення дає збій і люди не можуть увійти у свої облікові записи.

Він наголосив на важливості захисту програми соцзабезпечення, тоді як багато демократів проводять загальнонаціональну акцію протесту проти передбачуваних скорочень програми.

Водночас Управління соцзабезпечення заявило, що Байден "бреше" американцям.

"Ось факти: президент Трамп неодноразово обіцяв захистити соціальне забезпечення та забезпечити вищу оплату праці для людей похилого віку шляхом скасування оподаткування виплат соціального забезпечення", – йдеться у повідомленні.

Стверджується, що жодне з відділень служби соцзабезпечення не було закрито назавжди і не було звільнено половину технічного відділу.

У SSA заявили, що вживають "розумних" заходів, аби змінити спосіб обслуговування населення, та розкритикували адміністрацію Байдена за "неналежні платежі" і соцстрахування для понад 2 млн нелегалів.

Про російсько-українську війну Байден у промові не згадав, хоча Трамп регулярно звинувачує його і в цьому, стверджуючи, що за його президентства повномасштабного вторгнення нібито не сталося б.