Колишній віцепрезидент США Гор порівняв адміністрацію Трампа з партією Гітлера

Ел Гор (Фото: IGOR KOVALENKO/EPA)

Колишній віцепрезидент США Ел Гор, який обіймав посаду за 42-го президента США Білла Клінтона, розкритикував адміністрацію президента США Дональда Трампа та порівняв її дії з діями керівництва нацистської Німеччини. Про це повідомляє Politico.

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Під час виступу на заході Тижня клімату в Сан-Франциско Гор заявив, що адміністрація Трампа "намагається створити власну бажану версію реальності", щоб досягти своїх масштабних цілей, подібних до нацистської партії Адольфа Гітлера в 1930-х і 40-х роках.

"Я дуже добре розумію, чому неправильно порівнювати Третій рейх Адольфа Гітлера з будь-яким іншим рухом. Це було унікальне зло, крапка. Я розумію. Але є важливі уроки з історії появи цього зла", – сказав він.

Гор виразив сподівання, що конституція США захистить державу від будь-якого свавілля.

"Наша конституція, написана нашими засновниками, покликана захистити нас від загрози, ідентичної Дональду Трампу", – заявив він.

Як зазначає видання, Гор продовжив серію критичних висловлювань на адресу Доналда Трампа, які нещодавно озвучили колишні американські високопосадовці.

Так, 44-й президент США Барак Обама заявив, що цінності США під час Трампа "підірвалися". Він також сказав, що "глибоко стурбований федеральним урядом, який погрожує університетам".

Колишня віцепрезидентка Камала Гарріс, яка обіймала посаду за 46-го президента США Джо Байдена, звинуватила адміністрацію Трампа в неконституційних діях і заявила, що вони сприяють "почуттю страху".

А колишня держсекретарка Гілларі Клінтон, яка обіймала посаду за Барака Обами, заявила, що Трамп "розтрачує силу Америки та загрожує нашій національній безпеці".