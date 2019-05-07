Бывший эксперт Зеленского ответил, почему он от него открестился

Александр Харебин (фото - Суспільне)

Медиаэксперт и бывший первый замгендиректора НОТУ Александр Харебин рассказал, почему новоизбранный президент Владимир Зеленский на канале 1+1 публично отрицал его роль в предвыборной кампании. Об этом Харебин рассказал в интервью Радио Свобода.

18 апреля журналист спросила Зеленского, почему в его команде за информационную и языковую политику, а также за общеполитические вопросы отвечает человек, который работал в компании олигарха-беглеца из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергей Курченко, новоизбранный президент заявил, что не знаком с Харебиным и даже не контактировал.

Реклама

По словам самого Харебина, Зеленский был настолько "перегружен информацией, попытками влияния, желанием разобраться с командой и вызовами, что ему было точно не до личностей".

"Видел ли я Зеленского? Видел. Пожал ли я ему руку? Пожал. Общался он со мной? Общался. Знаком он со мной? В его понимании - не знаком. Я потом еще объясню эту фразу. Количество людей, которые проходили через экспертные группы, которые хотели помочь или вкладывали свои знания в общественное достояние команды, было огромным. Кто-то оставался на неделю, кто-то - на месяцы, кто-то - на несколько часов. Поэтому никаких оскорблений по отношению к его реакции, есть полное понимание ситуации", - объяснил Харебин.

На вопрос о том, кто позвал его в команду, Харебин отметил, что это был не сам Зеленский. Он добавил, что не видел в его команде "никакой устойчивой группы влияния".

"Хотя некоторые знающие люди уверенно говорят мне, что тот самый эфир, на котором Зеленский несколько раз вспоминал мою фамилию, был неким приветом от одной из групп влияния, которая пытается окружить Владимира собственными людьми", - уточнил Харебин.