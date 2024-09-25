Чалый назвал вероятные сценарии завершения войны в Украине

Валерий Чалый (Фото: скриншот)

Война в Украине может закончиться тремя сценариями, которые исторически уже реализованы. Об этом в интервью LIGA.net рассказал бывший посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.

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По его словам, первый вариант такой же, как и на Ближнем Востоке, – короткий период войны и длительный период мира. В такой ситуации постоянно есть угроза нового вооруженного конфликта, но какой-то период страны просто сосуществуют как соседи. Второй вариант — как в ситуации с Южной и Северной Кореями, где США встали на сторону первой.

"В какой-то момент американцы поставили там системы THAAD и заключили примерно два года назад соглашение разместить ядерное оружие в случае необходимости", — сказал Чалый.

Третий вариант, по его словам, — когда две страны просто хотят уничтожить друг друга, но сейчас не могут по ряду причин. Бывший посол отметил, что многие согласились с тем, что со стороны нынешнего режима России это именно такой вариант. Историческая параллель здесь нацистская Германия, а также опыт США и Канады.

"Как бы смешно это ни звучало, но исторический опыт – это сосуществование США и Канады. Масштабы войны были грандиозные, после этого страны долгое время сосуществовали просто рядом. Дальше это перешло в мирное сосуществование, а после, наоборот, в партнерство", — рассказал Чалый.

Он отметил, что мир, который пытаются навязать Украине, выглядит так: стороны каким-то образом должны остановиться и дальше якобы "все будет хорошо". При этом как Украина, так и Россия не отказались от целей, которые они преследуют в войне. И непонятно, как в такой ситуации Запад видит первый день после перемирия и последующие.

Также Чалый сказал, что необходимо понимать стратегию России, которая не состоит только из вопроса уничтожения Украины, а затрагивает более глобальные вопросы в ее понимании. И добавил, что не верит в то, что пауза способна остановить эту "войну на истощение".

Бывший посол Украины в РФ заявил, что подписание Минских соглашений было правильным ходом. Это позволило поставить на паузу эскалацию войны.

В Италии считают, что на втором Саммите мира должны быть представители Китая и России. При этом о капитуляции Украины не может быть и речи.

Бербок назвала ключевые аспекты в переговорах с Россией и подчеркнула, что Германия не успокоится, пока Путин не пойдет на диалог.

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