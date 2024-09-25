Чалий назвав ймовірні сценарії завершення війни в Україні

Валерій Чалий (Фото: скриншот)

Війна в Україні може закінчитись трьома сценаріями, які історично вже реалізовані. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів колишній посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий.

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За його словами, перший варіант такий самий, як і на Близькому Сході, – короткий період війни та тривалий період миру. У такій ситуації є загроза нового збройного конфлікту, але якийсь період країни просто співіснують як сусіди. Другий варіант — як у ситуації з Південною та Північною Кореями, де США стали на бік першої.

"Якогось моменту американці поставили там системи THAAD і уклали приблизно два роки тому угоду розмістити ядерну зброю у разі потреби", — сказав Чалий.

Третій варіант, за його словами, коли дві країни просто хочуть знищити одна одну, але зараз не можуть з низки причин. Колишній посол зазначив, що багато хто погодився з тим, що з боку нинішнього режиму Росії це саме такий варіант. Історична паралель тут нацистська Німеччина та досвід США й Канади.

"Хоч би як смішно це звучало, але історичний досвід – це співіснування США та Канади. Масштаби війни були грандіозні, після цього країни довгий час співіснували просто поряд. Далі це перейшло у мирне співіснування, а потім, навпаки, у партнерство", — розповів Чалий.

Він зазначив, що мир, який намагаються нав'язати Україні, виглядає так: сторони якимось чином мають зупинитися і далі нібито "все буде добре". Водночас що Україна, що Росія не відмовилися від цілей, які вони переслідують у війні. І незрозуміло, як у такій ситуації Захід бачить перший день після перемир'я та наступні.

Також Чалий сказав, що необхідно розуміти стратегію Росії, яка не складається лише з питання знищення України, а торкається більш глобальних питань у її розумінні. І додав, що не вірить у те, що пауза здатна зупинити цю "війну на виснаження".

Колишній посол України у РФ заявив, що підписання Мінських угод було правильним перебігом. Це дозволило поставити на паузу ескалацію війни.

В Італії вважають, що на другому Саміті світу повинні бути представники Китаю та Росії. Водночас щодо капітуляції України йтися не може.

Бербок назвала ключові аспекти у переговорах з Росією і наголосила, що Німеччина не заспокоїться, доки Путін не піде на діалог.

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