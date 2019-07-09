Чалый об оружии США: Украине нужно было выполнить два условия

Валерий Чалый (фото - LIGA.net)

Для того, что продажа американского ооружия Украине стала возможной, Киеву нужно было выполнить два условия. О них в интервью Голосу Америки заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Нам нужно было сделать в Украине две вещи — показать, что нет коррупционной составляющей в тех поставках, которые идут из США, и что оно не попадет врагу через какие-то коррупционные действия, и что оно будет надежно сохранено от попадания на российскую сторону, будем откровенными", - отметил Чалый.

По его словам, Украина получит вооружение, которое есть сейчас в армии США. "Не буду говорить о спецификации, или типах. Мы доказали, что мы есть такие партнеры, что храним секреты. Но этот список можно найти в решениях конгресса", - уточнил посол.

7 июля временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи Пентагона.

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