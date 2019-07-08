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08.07.2019, 23:52

Посол Украины в США рассказал о закупках оружия через Пентагон

Посол Украины в США рассказал о закупках оружия через Пентагон - Фото
Валерий Чалый Фото: LIGA.net

Прямые закупки посредством правительственных соглашений дают возможность приобретать самое современного оружие, сказал Чалый

Украина будет покупать у Пентагона современное оружие, которое стоит на вооружении американской армии, и это свидетельствует о новом уровне доверия между странами. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, передает Голос Америки.

Дипломат объяснил, что работа над организацией прямых закупок оружия у США была начата давно, в итоге были внесены все законодательные поправки, которые сделали это возможным.

По словам посла, уровень военно-технического, военно-политического сотрудничества и взаимодействия Украины и США сейчас на порядок выше, чем 3-4 года назад: "То, что мы переходим на возможность закупок вооружений, говорит о доверии, которого, откровенно говоря, в 2014 году еще не было".

Чалый отметил, что прямые закупки посредством правительственных соглашений дают возможность приобретать самое современного оружие - такое, которого сейчас нет у украинской армии и которое сейчас используют военные США.

"Это новый уровень взаимодействия. Я не буду говорить о спецификации или о типах. Мы доказали, что мы партнеры, которые способны хранить тайны", - пояснил дипломат.

7 июля временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи Пентагона.

Ранее глава наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, первый вице-президент НАНУ, академик Владимир Горбулин высказал мнение, что в нынешних условиях Украине недостаточно иметь на вооружении армии переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, нужны еще и противоракетные комплексы Patriot.

Конгресс США предлагает увеличить военную помощь Украине и начать поставлять ракеты класса "земля-воздух". Такая норма содержится в поправке к закону о финансировании Пентагона: поправка снимает запрет на продажу ракет для ПЗРК.

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Теги: пентагон, оружие, валерий чалый
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