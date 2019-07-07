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07.07.2019, 21:52

Украина впервые обратилась в Пентагон насчет военных закупок

Украина впервые обратилась в Пентагон насчет военных закупок - Фото
Уильям Тейлор (фото - usip.org)

Впервые был сделан запрос на приобретение военного оборудования через программу продажи Минобороны США

Вашингтон рассматривает запрос Украины относительно приобретения военного оборудования. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает в Twitter американское посольство. 

"Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом на приобретение военного оборудования через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса. Соединенные Штаты твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора", - сказал Тейлор.

В сообщении не указано, какое именно военное оборудование Украина хочет в США.

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Ранее глава наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, первый вице-президент НАНУ, академик Владимир Горбулин высказал мнение, что в нынешних условиях Украине недостаточно иметь на вооружении армии переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, нужны еще и противоракетные комплексы Patriot.

Конгресс США предлагает увеличить военную помощь Украине и начать поставлять ракеты класса "земля-воздух". Такая норма содержится в поправке к закону о финансировании Пентагона: поправка снимает запрет на продажу ракет для ПЗРК.

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Теги: Уильям Тейлор, пентагон, оружие
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