Часть техники ситуационной комнаты не описана: она на месте - ГУД

Администрация президента Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Часть технического оборудования ситуационной комнаты в Администрации президента не была инвентаризована, однако она остается на балансе и не "вынесена" с Банковой. Это следует из ответа Госуправления делами на запрос проекта Радио Свобода "Ньюзрум".

Как уточнили в ведомстве, ситуационная комната - "режимный объект <...> в связи с этим члены (инвентаризационной) комиссии не имеют доступа к указанным помещениям для проведения полного описания и инвентаризации".

По их информации, в 2018 году по требованию Банковой ГУД передало часть техники для этой комнаты: интерактивную панель на стойке, три ноутбука и камеру для видеоконференц-связи.

"На сегодня указанное оборудование имеется и учитывается на балансе", - заверили в ведомстве.

28 мая секретарь СНБО Александр Данилюк показал видео из бывшей ситуационной комнаты в АП, заявив, что прошлая команда якобы забрала технику, включая "серверы, на которых хранилась секретная информация". Экс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко объяснил, что техника для этой комнаты "была арендована" на деньги Петра Порошенко - и была возвращена арендодателю. Экс-замглавы АП Дмитрий Шимкив назвал это "частным вопросом Порошенко". ГБР начало досудебное расследование.

Смотрите также: "Хоть гантели не украли": селфи Зеленского-спортсмена с Банковой