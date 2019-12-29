Чеченский киллер. Украина отдала РФ Денисултанова - журналист

Артур Денисултанов (Фото: Радио Свобода)

Сегодня, 29 декабря, в рамках обмена удерживаемыми лицами Украина передала Артура Денисултанова - обвиняемого в первом покушении на участников АТО, супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву, которое произошло в 2017 году. Об этом сообщил в Facebook журналист Денис Казанский.

Отмечается, что Денисултанов провел в украинском СИЗО два с половиной года в ожидании вердикта суда, и за три дня до обмена с него сняли обвинения.

Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.

Но в итоге сегодня обменивались 80 (получила Украина, но четверо решили остаться с семьями на Донбассе) на 141 (получила Россия и ее террористические организации, но 14 отказались ехать в Донецк).

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1 июня 2017 года в Подольском районе Киева произошло покушение на участников АТО, супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву. Нападавший выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка.

Окуева была убита 30 октября 2017 года возле поселка Глеваха Киевской области. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым был обстрелян из автоматов из засады. Подозреваемые в убийстве до сих пор не задержаны.

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