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Чеченский киллер. Украина отдала РФ Денисултанова - журналист

Чеченский киллер. Украина отдала РФ Денисултанова - журналист - Фото
Артур Денисултанов (Фото: Радио Свобода)
29.12.2019, 23:21

Артур Денисултанов в 2017-ом совершил покушение на участников АТО, супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву

Сегодня, 29 декабря, в рамках обмена удерживаемыми лицами Украина передала Артура Денисултанова - обвиняемого в первом покушении на участников АТО, супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву, которое произошло в 2017 году. Об этом сообщил в Facebook журналист Денис Казанский.

Отмечается, что Денисултанов провел в украинском СИЗО два с половиной года в ожидании вердикта суда, и за три дня до обмена с него сняли обвинения.

  • Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.
  • Но в итоге сегодня обменивались 80 (получила Украина, но четверо решили остаться с семьями на Донбассе) на 141 (получила Россия и ее террористические организации, но 14 отказались ехать в Донецк).
  • Все детали - в хронике LIGA.net.
  • 1 июня 2017 года в Подольском районе Киева произошло покушение на участников АТО, супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву. Нападавший выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка.
  • Окуева была убита 30 октября 2017 года возле поселка Глеваха Киевской области. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым был обстрелян из автоматов из засады. Подозреваемые в убийстве до сих пор не задержаны.

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Артур Денисултанов-Курмакаев Амина Окуева обмен пленными адам осмаев
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