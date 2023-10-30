Чеченцы расстреляли спящую семью в Волновахе, убили девятерых: фото и детали расследования

Украина начала расследование по факту убийства оккупантами спящей семьи во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

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Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание за указанное преступление – пожизненное лишение свободы.

Правоохранители сообщили, что в ходе мониторинга медиапространства обнаружили информацию об убийстве оккупантами семьи в Волновахе.

По предварительным данным, в октябре 2023 года в частный дом пришли лица кавказской внешности в военной форме. Вооруженные люди требовали, чтобы семья освободила дом для проживания одного из подразделений российской армии.

Получив от 53-летнего хозяина отказ, нападавшие пригрозили членам его семьи физической расправой и ушли, сообщили в прокуратуре.

27 октября представители армии РФ вернулись в дом и, применив огнестрельное оружие, расстреляли всех девятерых членов семьи, которые на тот момент уже спали.

Среди убитых – три женщины и двое малолетних детей 2014 и 2018 годов рождения.

Вчера об этом военном преступлении РФ также сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По предварительным данным, оккупанты лишили жизни целой семьи Капканец, которые праздновали день рождения и отказались отдавать свое жилье чеченским оккупантам.

18 сентября Международный суд ООН в Гааге приступил к слушаниям по делу Украины против России по обвинениям в нарушении ею Конвенции о запрете геноцида.

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