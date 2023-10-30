Чеченці розстріляли сплячу родину у Волновасі, вбили дев'ятьох: фото і деталі розслідування

Україна розпочала розслідування за фактом вбивства окупантами сплячої родини у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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Досудове розслідування розпочато за фактом порушення законів і звичаїв війни, максимальне покарання за вказаний злочин – довічне позбавлення волі.

Правоохоронці повідомили, що в процесі моніторингу медіапростору виявили інформацію про вбивство окупантами родини у Волновасі.

За попередніми даними, у жовтні 2023 року до приватного будинку прийшли особи кавказької зовнішності у військовій формі. Озброєні люди вимагали, щоб родина звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії.

Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли, повідомили у прокуратурі.

27 жовтня представники армії РФ повернулись до помешкання та, застосувавши вогнепальну зброю, розстріляли усіх дев’ятьох членів родини, які на той момент уже спали.

Серед вбитих – троє жінок і двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження.

Учора про цей воєнний злочин РФ також повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За попередніми даними, окупанти позбавили життя цілої сім'ї Капканець, які святкували день народження й відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам.

18 вересня Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав слухання у справі України проти Росії за звинуваченнями у порушенні нею Конвенції про заборону геноциду.

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