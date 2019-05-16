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16.05.2019, 13:33

Чего хотят украинцы от Зеленского: пять первых шагов - опрос

Чего хотят украинцы от Зеленского: пять первых шагов - опрос - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

По данным опроса, за прямые переговоры с боевиками выступают 40,9% украинцев, роспуск Верховной Рады - 38,1%

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53,7% опрошенных украинцев считают, что избранный президент Владимир Зеленский должен подать в Верховную Раду законопроекты о снятии неприкосновенности с народных депутатов, судей и главы государства. Об этом свидетельствуют результаты  совместного опроса центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований имени Яременко и соцгруппы Рейтинг.

40,9% респондентов убеждены, что Зеленскому нужно начать переговоры в формате "Украина-РФ-ДНР-ЛНР" для прекращения огня и возвращения временно оккупированного Донбасса.

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38,4% украинцев ответили, что избранному президенту необходимо обеспечить возвращение украинских заложников и политзаключенных, 38,1% - инициировать роспуск нынешнего состава Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов. 

 

Фото: ratinggroup.ua

33,7% украинцев хотят, чтобы глава государства обеспечил стабильность национальной валюты и банковской системы.

Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве среди  3 000 респондентов. Стандартная погрешность выборки составила не более 1,83%.

16 апреля 2019 года согласно опросу КМИС, украинцы хотели, чтобы в первые 100 дней избранный президент снизил тарифы на коммунальные услуги, снял неприкосновенность с депутатов, президента и судей, а также начал или ускорил наиболее резонансные расследования коррупционных дел.

Читайте также: Что Зеленский должен сделать после инаугурации? Опрос LIGA.net

 

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Теги: Владимир Зеленский, боевики, переговоры, украинцы, рада, опрос, роспуск
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