Что президент должен сделать в первые 100 дней: опрос КМИС

Иллюстративное фото (пресс-служба президента)

В первые 100 дней новоизбранный президент должен снизить тарифы на коммунальные услуги, снять неприкосновенность с депутатов, президента и судей, а также начать или ускорить наиболее резонансные расследования коррупционных дел. Такое мнение высказали респонденты, отвечая на вопросы социологов Киевского международного института социологии.

В число первых шагов новоизбранного президента вошли также переговоры с Россией, снижение зарплат топ-чиновников, переговоры с ЕС по Донбассу и Крыму, расследование преступлений Майдана, переход на систему выборов с открытыми списками, продать активы госуправления, перезапустить антикоррупционные органы, арестовать российские активы в Украине, внести законопроект о референдуме, начать переговоры о вступлении в ЕС и НАТО.

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Опрос проводился с 9 по 14 апреля методом личного интервью. Опрошенко 2004 респондента из 129 населенных пунктов, кроме Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% для показателей, близких к 25%, 2,0% для показателей, близких к 10%; 1,4% для показателей, близких к 5%.

Согласно президентскому опросу, проведенному КМИС, за кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов собираются голосовать 72,2% избирателей - среди тех, кто определился со своим выбором. За Петра Порошенко - 25,4%.