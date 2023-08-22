Чехия арестовала имущество семьи российского ракетостроителя Обносова на 4 млн евро

В Чехии арестовано имущество стоимостью более 4 млн евро, которое принадлежит родственникам руководителя российского оборонного холдинга Тактическое ракетное вооружение Бориса Обносова. Об этом сообщает телеканал СТ24.

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Решение об аресте имущества семьи российского ракетостроителя приняло Финансово-аналитическое управление (FAU) Чехии.

Общая стоимость имущества семьи Обносова в Чехии оценивается в более чем 100 млн крон (более 4 млн евро).

Большая часть имущества записана на зятя Обносова Ростислава Зорикова: под арест попали 14 квартир в Праге и принадлежащая ему компания по аренде недвижимости Riomax.

Другую свою чешскую компанию Altera Зориков переписал на отца, сообщает СТ24.

15 августа Офис президента сообщил, что в новых российских ракетах Х-101 есть около 30 иностранных микросхем.

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