Чехія заарештувала майно родини російського ракетобудівника Обносова на 4 млн євро
22.08.2023, 23:08
Борис Обносов (скриншот відео)
У Чехії заарештовано майно вартістю понад 4 млн євро, яке належить родичам керівника російського оборонного холдингу Тактичне ракетне озброєння Бориса Обносова. Про це повідомляє телеканал СТ24.
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Рішення про арешт майна сім'ї російського ракетобудівника ухвалило Фінансово-аналітичне управління (FAU) Чехії.
Загальна вартість майна сім'ї Обносова в Чехії оцінюється у більш ніж 100 млн крон (понад 4 млн євро).
Більшість майна записана на зятя Обносова Ростислава Зорикова: під арешт потрапили 14 квартир у Празі та компанія з оренди нерухомості Riomax, що належить йому.
Іншу свою чеську компанію Altera Зоріков переписав на батька, повідомляє СТ24.
- 15 серпня Офіс президента повідомив, що у нових російських ракетах Х-101 є близько 30 іноземних мікросхем.
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