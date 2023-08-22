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Чехія заарештувала майно родини російського ракетобудівника Обносова на 4 млн євро

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 23:08
Чехія заарештувала майно родини російського ракетобудівника Обносова на 4 млн євро - Фото
Борис Обносов (скриншот відео)

У Чехії заарештовано майно вартістю понад 4 млн євро, яке належить родичам керівника російського оборонного холдингу Тактичне ракетне озброєння Бориса Обносова. Про це повідомляє телеканал СТ24.

Рішення про арешт майна сім'ї російського ракетобудівника ухвалило Фінансово-аналітичне управління (FAU) Чехії.

Загальна вартість майна сім'ї Обносова в Чехії оцінюється у більш ніж 100 млн крон (понад 4 млн євро).

Більшість майна записана на зятя Обносова Ростислава Зорикова: під арешт потрапили 14 квартир у Празі та компанія з оренди нерухомості Riomax, що належить йому.

Іншу свою чеську компанію Altera Зоріков переписав на батька, повідомляє СТ24.

Читайте також: Чехія заморозила понад 14 млрд грн російських активів

Наталія Медведєва
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