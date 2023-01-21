Чехия опровергла сообщения СМИ о якобы ее готовности дать Украине танки Leopard 2
Сообщения СМИ о якобы готовности Чехии передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства являются ложными. Об этом говорится в заявлении Минобороны Чехии.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
20 января немецкое издание FAZ сообщило, что Чехия и Словакия готовы отдать Украине Leopard 2.
Эта информация – ложная, говорят в Минобороны Чехии. Там утверждают, что Прагу не просили и не приглашали предоставить Украине Leopard 2.
В Минобороны Чехии напомнили, что сами получают Leopard 2 как компенсацию за помощь Украине. Также неправдивы сообщения, что Чехия якобы получит американские танки Abrams вместо Leopard.
СПРАВКА. Чехия поставляла танки Т-72 для Украины.
- 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Но договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.
Читайте также: Ударный кулак для Залужного, но пока без танков Leopard. Как прошел Рашмтайн-8
Комментарии