Чехия опровергла сообщения СМИ о якобы ее готовности дать Украине танки Leopard 2

Сообщения СМИ о якобы готовности Чехии передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства являются ложными. Об этом говорится в заявлении Минобороны Чехии.

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20 января немецкое издание FAZ сообщило, что Чехия и Словакия готовы отдать Украине Leopard 2.

Эта информация – ложная, говорят в Минобороны Чехии. Там утверждают, что Прагу не просили и не приглашали предоставить Украине Leopard 2.

В Минобороны Чехии напомнили, что сами получают Leopard 2 как компенсацию за помощь Украине. Также неправдивы сообщения, что Чехия якобы получит американские танки Abrams вместо Leopard.

СПРАВКА. Чехия поставляла танки Т-72 для Украины.

20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Но договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.

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Марко Сировой

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