Чехия предлагает помощь в выполнении двух пунктов формулы мира Зеленского
Чехия предложила помощь в выполнении двух пунктов мирного плана президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Novinky.cz.
По словам чешского министра иностранных дел Яна Липавского, на переговорах в Джидде, посвященных формуле мира Зеленского, Чехия предложила свою помощь в сфере ядерной безопасности и судебного преследования за военные преступления.
"Мы с президентом говорили о консультациях в выходные в Саудовской Аравии в Джидде. Я сообщил ему, что мы предложили профессиональную помощь в выполнении украинского мирного плана из десяти пунктов, особенно в сфере ядерной безопасности и судебного преследования за военные преступления", – сказал Липавский.
Более подробно об этом рассказал замглавы МИД Чехии Ян Мариан, который представлял министра на субботних консультациях в Джидде.
"От имени Чехии я предложил профессиональную помощь в выполнении первого пункта мирного плана, то есть в обеспечении ядерной и радиационной безопасности. Мы также готовы помочь в создании специального трибунала по военным преступлениям России", – рассказал Мариан.
Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.
- На саммите в Джидде согласовали не все пункты мирной формулы Зеленского, рассказал Ермак. В частности, нужно работать со странами Глобального Юга по пункту о справедливости, предусматривающему привлечение РФ к ответственности.
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