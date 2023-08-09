Чехия предлагает помощь в выполнении двух пунктов формулы мира Зеленского

Чехия предложила помощь в выполнении двух пунктов мирного плана президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Novinky.cz.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам чешского министра иностранных дел Яна Липавского, на переговорах в Джидде, посвященных формуле мира Зеленского, Чехия предложила свою помощь в сфере ядерной безопасности и судебного преследования за военные преступления.

"Мы с президентом говорили о консультациях в выходные в Саудовской Аравии в Джидде. Я сообщил ему, что мы предложили профессиональную помощь в выполнении украинского мирного плана из десяти пунктов, особенно в сфере ядерной безопасности и судебного преследования за военные преступления", – сказал Липавский.

Более подробно об этом рассказал замглавы МИД Чехии Ян Мариан, который представлял министра на субботних консультациях в Джидде.

"От имени Чехии я предложил профессиональную помощь в выполнении первого пункта мирного плана, то есть в обеспечении ядерной и радиационной безопасности. Мы также готовы помочь в создании специального трибунала по военным преступлениям России", – рассказал Мариан.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была

Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года.Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.

На саммите в Джидде согласовали не все пункты мирной формулы Зеленского, рассказал Ермак. В частности, нужно работать со странами Глобального Юга по пункту о справедливости, предусматривающему привлечение РФ к ответственности.

Читайте также: Закулисье Джидды. Как Банковая хочет реализовать формулу Зеленского и что (пока) мешает

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.