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Чехия предлагает помощь в выполнении двух пунктов формулы мира Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 16:48
Чехия предлагает помощь в выполнении двух пунктов формулы мира Зеленского - Фото
Ян Липавский (Фото: EPA)

Чехия предложила помощь в выполнении двух пунктов мирного плана президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Novinky.cz.

По словам чешского министра иностранных дел Яна Липавского, на переговорах в Джидде, посвященных формуле мира Зеленского, Чехия предложила свою помощь в сфере ядерной безопасности и судебного преследования за военные преступления.

"Мы с президентом говорили о консультациях в выходные в Саудовской Аравии в Джидде. Я сообщил ему, что мы предложили профессиональную помощь в выполнении украинского мирного плана из десяти пунктов, особенно в сфере ядерной безопасности и судебного преследования за военные преступления", – сказал Липавский.

Более подробно об этом рассказал замглавы МИД Чехии Ян Мариан, который представлял министра на субботних консультациях в Джидде.

"От имени Чехии я предложил профессиональную помощь в выполнении первого пункта мирного плана, то есть в обеспечении ядерной и радиационной безопасности. Мы также готовы помочь в создании специального трибунала по военным преступлениям России", – рассказал Мариан.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года.
Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.
  • На саммите в Джидде согласовали не все пункты мирной формулы Зеленского, рассказал Ермак. В частности, нужно работать со странами Глобального Юга по пункту о справедливости, предусматривающему привлечение РФ к ответственности.

Читайте также: Закулисье Джидды. Как Банковая хочет реализовать формулу Зеленского и что (пока) мешает

Наталья Медведева
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чехиясаудовская аравияЯн Липавскийформула мира
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