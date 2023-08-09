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Чехія пропонує допомогу у виконанні двох пунктів формули миру Зеленського

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 16:48
Чехія пропонує допомогу у виконанні двох пунктів формули миру Зеленського - Фото
Ян Ліпавський (Фото: EPA)

Чехія запропонувала допомогу у виконанні двох пунктів мирного плану президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє Novinky.cz.

За словами чеського міністра закордонних справ Яна Ліпавського, на переговорах у Джидді, присвячених формулі миру Зеленського, Чехія запропонувала свою допомогу у сфері ядерної безпеки та судового переслідування за воєнні злочини.

"Ми з президентом говорили про консультації у вихідні у Саудівській Аравії в Джидді. Я повідомив йому, що ми запропонували професійну допомогу у виконанні українського мирного плану з десяти пунктів, особливо у сфері ядерної безпеки та судового переслідування за воєнні злочини", – сказав Ліпавський.

Докладніше про це розповів заступник глави МЗС Чехії Ян Маріан, який представляв міністра на суботніх консультаціях у Джидді.

"Від імені Чехії я запропонував професійну допомогу у виконанні першого пункту мирного плану, тобто у забезпеченні ядерної та радіаційної безпеки. Ми також готові допомогти у створенні спеціального трибуналу з воєнних злочинів Росії", – розповів Маріан.

ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року.
Вона містить 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених та депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ та припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни.
  • На саміті у Джидді узгодили не всі пункти мирної формули Зеленського, розповів Єрмак. Зокрема, потрібно працювати з країнами Глобального Півдня щодо пункту про справедливість, який передбачає притягнення РФ до відповідальності.

Читайте також: Залаштунки Джидди. Як Банкова хоче реалізувати формулу Зеленського і що (поки що) заважає

Наталія Медведєва
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чехіясаудівська аравіяЯн Ліпавськийформула миру
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