Чехія пропонує допомогу у виконанні двох пунктів формули миру Зеленського

Чехія запропонувала допомогу у виконанні двох пунктів мирного плану президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє Novinky.cz.

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За словами чеського міністра закордонних справ Яна Ліпавського, на переговорах у Джидді, присвячених формулі миру Зеленського, Чехія запропонувала свою допомогу у сфері ядерної безпеки та судового переслідування за воєнні злочини.

"Ми з президентом говорили про консультації у вихідні у Саудівській Аравії в Джидді. Я повідомив йому, що ми запропонували професійну допомогу у виконанні українського мирного плану з десяти пунктів, особливо у сфері ядерної безпеки та судового переслідування за воєнні злочини", – сказав Ліпавський.

Докладніше про це розповів заступник глави МЗС Чехії Ян Маріан, який представляв міністра на суботніх консультаціях у Джидді.

"Від імені Чехії я запропонував професійну допомогу у виконанні першого пункту мирного плану, тобто у забезпеченні ядерної та радіаційної безпеки. Ми також готові допомогти у створенні спеціального трибуналу з воєнних злочинів Росії", – розповів Маріан.

ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була

Вона містить 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених та депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ та припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни. Формула миру Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року.Вона містить 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених та депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ та припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

На саміті у Джидді узгодили не всі пункти мирної формули Зеленського, розповів Єрмак. Зокрема, потрібно працювати з країнами Глобального Півдня щодо пункту про справедливість, який передбачає притягнення РФ до відповідальності.

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