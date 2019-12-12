Чем сегодня займется Рада - повестка коротко

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня в Верховной Раде планируется рассмотрение законопроекта о продлении действия закона об особом статусе ОРДЛО до 31 декабря 2020 года. Повестка дня пленарного заседания опубликована на сайте парламента.

Также сегодня Рада планирует рассмотреть создание комиссии по контролю за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в 2017 - 2018 годах.

Всего в повестке парламента 17 законопроектов в первом и втором чтении. Среди них - законопроекты о разведке и о внесении изменений в закон об СВР, законопроекты об уменьшении давления на бизнес со стороны надзорных органов и об упрощении привлечения инвестиций.

9 декабря на брифинге после нормандского саммита президент Владимир Зеленский заявил , что закон об особом статусе ОРДЛО могут продлить еще на год.

10 декабря в парламенте был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 1 закона об особом статусе ОРДЛО.

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